Del Monte Pacific Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die charttechnische Analyse der Del Monte Pacific-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,17 SGD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,127 SGD liegt deutlich darunter, mit einem Unterschied von -25,29 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert bei 0,13 SGD, was nahe am letzten Schlusskurs (-2,31 Prozent) liegt. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche hat die Del Monte Pacific-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,44 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in dieser Branche bei -4,16 Prozent lag. Dies bedeutet eine Underperformance von -57,28 Prozent für Del Monte Pacific. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -5,28 Prozent, und Del Monte Pacific lag 56,17 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Del Monte Pacific besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Bei der Analyse der Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien in den vergangenen vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen bei Del Monte Pacific festgestellt werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.