Del Monte Pacific Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die technische Analyse der Del Monte Pacific-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,18 SGD verläuft. Der Aktienkurs ging bei 0,129 SGD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -28,33 Prozent aufgebaut, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 0,15 SGD angenommen, was einer Differenz von -14 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Schlecht" für die Del Monte Pacific-Aktie.

Im Branchenvergleich erzielte Del Monte Pacific in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,44 Prozent, was eine Underperformance von -54,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Nahrungsmittel"-Branche bedeutet. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite mit -54,96 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Del Monte Pacific eingestellt waren, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Del Monte Pacific daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Del Monte Pacific-Aktie liegt bei 40, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 71,19, was eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" auf Basis des RSI.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, der Branchenvergleich, die Anlegerstimmung und der Relative Strength-Index, dass Del Monte Pacific aktuell schlecht abschneidet.

