Del Monte Pacific Aktie: Das Aus steht bevor - oder?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Del Monte Pacific ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in Foren und sozialen Medien hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider, die wir analysiert haben, um einen zusätzlichen Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen besonders positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu der Gesamteinschätzung "Gut" führte.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Nahrungsmittel) ist Del Monte Pacific unserer Meinung nach unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 8,14, was einem Abstand von 97 Prozent zum Branchen-KGV von 296,87 entspricht. Aus fundamentaler Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Del Monte Pacific als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 56, was zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Die Dividendenrendite von Del Monte Pacific liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 4,39 liegt. Dies führt zu einer Differenz von -4,39 Prozent zur Branche und einer "Schlecht"-Einschätzung der Redaktion in Bezug auf die Dividendenpolitik der Aktie.