DekelOil Public Aktie: Das kann keiner glauben

Dekel Agri-vision: Analyse zeigt gemischte Signale

Die Dividendenrendite von Dekel Agri-vision liegt mit 0 Prozent 3,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel und erhält daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Auf dieser Basis ist Dekel Agri-vision mit einem Wert von 3,55 deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 25,5, was einen Abstand von 86 Prozent ergibt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die technische Analyse zeigt gemischte Signale. Der aktuelle Kurs von 1,95 GBP liegt 3,94 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Allerdings lautet die Einstufung basierend auf den vergangenen 200 Tagen "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -29,09 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Dekel Agri-vision keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Dekel Agri-vision für diese Stufe daher ein "Neutral" in der Gesamtbewertung.