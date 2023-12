DekelOil Public Aktie: Das darf nicht passieren!

Der Aktienkurs von Dekel Agri-vision weist eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zum Branchendurchschnitt auf. Während die durchschnittliche Rendite von Aktien im Verbrauchsgütersektor bei -34,68 Prozent liegt, verzeichnet Dekel Agri-vision eine Rendite von mehr als 41 Prozent darunter. In der Nahrungsmittelbranche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten -2,76 Prozent, wobei auch hier Dekel Agri-vision mit 31,92 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie in dieser Kategorie.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 3,55 auf, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Dekel Agri-vision beobachtet. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Was die Dividende betrifft, weist Dekel Agri-vision derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,79 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich also, dass Dekel Agri-vision in verschiedenen Bereichen wie Aktienkurs, Fundamentalanalyse, Sentiment und Dividende im Vergleich zur Branche unterdurchschnittlich abschneidet.