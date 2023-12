DekelOil Public Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Investoren: Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Dekel Agri-vision diskutiert. An einem Tag dominierten vor allem positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Dekel Agri-vision liegt bei 55,56, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 40, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Dekel Agri-vision mit -34,68 Prozent mehr als 40 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -3,3 Prozent, wobei Dekel Agri-vision mit 31,37 Prozent auch hier deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent und liegt somit 3,79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel, 3,79). Die Dividendenpolitik von Dekel Agri-vision erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.