DekelOil Public Aktie: In Lauerstellung

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Dekel Agri-vision bei 2 GBP liegt, was einer Entfernung von -27,27 Prozent vom GD200 (2,75 GBP) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, 2,06 GBP, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -2,91 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs von Dekel Agri-vision als "Neutral" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Dekel Agri-vision in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,68 Prozent. Dies stellt eine Underperformance von -30,89 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche dar, die im Durchschnitt um -3,79 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,62 Prozent erzielte, liegt Dekel Agri-vision um 40,3 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Dekel Agri-vision liegt bei 50 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 37,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für Dekel Agri-vision in diesem Abschnitt.

Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Auch in den vergangenen Tagen wurden vor allem neutrale Themen rund um Dekel Agri-vision aufgegriffen. Somit wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.