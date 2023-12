DekelOil Public Aktie: Hilfe!

Die Dekel Agri-vision verzeichnet aktuell einen Kurs von 1,95 GBP, was einer Entfernung von -29,09 Prozent vom GD200 (2,75 GBP) entspricht. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Entwicklung. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,14 GBP. Dies bedeutet, dass der Aktienkurs ein "Schlecht"-Signal aufweist, da der Abstand -8,88 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Dekel Agri-vision-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Mit 0,32 Prozent liegt sie nur leicht unter dem Mittelwert (0,32) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Dekel Agri-vision daher als "Neutral".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Rendite von Dekel Agri-vision mit -34,68 Prozent um mehr als 38 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Verbrauchsgüter" liegt. Die "Nahrungsmittel"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -5,22 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Dekel Agri-vision mit 29,45 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Fundamentaldaten weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Dekel Agri-vision-Aktie aktuell einen Wert von 3,55 auf, was 85 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 23 liegt. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.