DekelOil Public Aktie: Eine Gewinnchance?

Die Dividende der Aktie von Dekel Agri-vision liegt aktuell bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Nahrungsmittelbranche einen geringeren Ertrag von 3,8 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge in Bezug auf das Unternehmen Dekel Agri-vision. Aus diesem Grund wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Aktienkurs von Dekel Agri-vision hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -34,68 Prozent erzielt, was 40,2 Prozent unter dem Durchschnitt im Verbrauchsgütersektor liegt. Im Bereich Nahrungsmittel liegt die Rendite der Aktie bei -3,38 Prozent, wobei Dekel Agri-vision aktuell 31,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Dekel Agri-vision-Aktie von 2 GBP als "Schlecht"-Signal eingestuft, da er sich um -27,27 Prozent vom GD200 (2,75 GBP) entfernt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 2,09 GBP auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -4,31 Prozent beträgt.

Zusammenfassend wird der Kurs der Dekel Agri-vision-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.