DekelOil Public Aktie: Bloß aufpassen!

Dekel Agri-vision verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -34,68 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche eine Underperformance von -31,65 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag die Rendite von Dekel Agri-vision um 38,38 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) weist Dekel Agri-vision eine Ausprägung von 14,29 auf, was als "Gut" bewertet wird. Jedoch beläuft sich der RSI25 auf 72,41, was für 25 Tage eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 2.025 GBP bei Dekel Agri-vision mit -26,63 Prozent Entfernung vom GD200 (2,76 GBP) ein "Schlecht"-Signal darstellt. Ebenso weist der GD50 einen Kurs von 2,2 GBP auf, was zu einem Abstand von -7,95 Prozent führt und somit ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass über Dekel Agri-vision in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Dies spiegelt sich auch in den aktuellen Diskussionen wider, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Somit wird Dekel Agri-vision insgesamt auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.