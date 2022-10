Dekarbonisierung, öffentliches Transportwesen und urbane Luftmobilität: zentrale Themen beim Tomorrow.Mobility World Congress 2022

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Die zweite Ausgabe des Tomorrow.Mobility World Congress (https://www.tomorrowmobility.com/) (TMWC), der internationalen Veranstaltung zur Förderung der Entwicklung und Einführung neuer nachhaltiger Mobilitätsmodelle für den städtischen Bereich, findet vom 15. bis zum 17. November unter dem Motto What Moves You? („Was bewegt Sie?") in Barcelona statt. Die Veranstaltung, die gemeinsam von der Fira Barcelona und dem EIT Urban Mobility, einer Initiative des Europäischen Innovations- und Technologieinstituts der Europäischen Union, organisiert wird, wird 80 internationale Experten und über 100 Aussteller zusammenbringen, um gemeinsam einen Fahrplan für die Zukunft der Mobilität zu entwerfen.Die Sitzungen werden sich mit den wichtigsten Herausforderungen der Mobilität befassen, wie etwa der Einstufung des öffentlichen Nahverkehrs als weltweite Priorität vor dem Hintergrund steigender Energiepreise, der Nutzung emissionsarmer Zonen, der Elektrifizierung und der Mikromobilität zur Gewährleistung der Kohlenstoffneutralität und der sicheren Entwicklung der Urban Air Mobility (UAM). Weitere wichtige Themen sind Mobility as a Service, Mikromobilität, Last-Mile-Logistik, zukünftiger und digitaler Transport, Verkehrsinfrastruktur sowie Energiewende und -effizienz.Zu den Experten, die an der Diskussionsrunde teilnehmen, gehören Kelly Larson, Leiterin der Abteilung Verkehrssicherheit und Ertrinkungsprävention bei Bloomberg Philanthropies, Karen Vancluysen, Generalsekretärin von POLIS, Marco te Brömmelstroet, Professor für urbane Mobilitätszukunft an der Universität Amsterdam, Thomas Geier, Referent für Forschung und Politik bei den European Metropolitan Transport Authorities, Maria Tsavachidis, CEO von EIT Urban Mobility, und Winfried Hermann, Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg. Während des dreitägigen Kongresses werden erstmals zwei Studien zum 15-Minuten-Stadtkonzept und zur UAM-Entwicklung vorgestellt.Der Tomorrow.Mobility-Kongress wird außerdem einen Ausstellungsbereich bieten, in dem Unternehmen wie Deloitte, BSM, Moventia, RACC, Renfe, Keolis und Mercedes ihre neuesten Produkte vorstellen werden. Darüber hinaus werden auch viele Institutionen wie AMB, FGC, TMB, CARNET und ETRA an der Veranstaltung teilnehmen.Wissensplattform mit großer Reichweite Der TMWC wird zeitgleich mit dem Smart City Expo World Congress und dem PUZZLE X stattfinden, wodurch eine einzigartige Kombination von Veranstaltungen entsteht. Der Smart City Expo World Congress ist das führende internationale Gipfeltreffen für Städte und intelligente städtische Lösungen und wird anlässlich seiner Ausgabe 2022 über 1.000 Aussteller, 400 Referenten und mehr als 20.000 Besucher aus mehr als 100 Ländern und Regionen zusammenbringen. PUZZLE X zielt darauf ab, das Potenzial von zukunftsweisenden Materialien zu nutzen, um diverse gesellschaftliche Herausforderungen zu überwinden. Zu den zukunftsweisenden und fortschrittlichen Materialien gehören unter anderem Quantenmaterialien, niedrigdimensionale Materialien, 2D-Materialien wie Graphen, fortschrittliche Materialien und intelligente Verbundstoffe.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1915505/Fira_de_Barcelona_MWC.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/659718/Fira_Barcelona_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/dekarbonisierung-offentliches-transportwesen-und-urbane-luftmobilitat-zentrale-themen-beim-tomorrowmobility-world-congress-2022-301643853.htmlPressekontakt:Salvador Bilurbina; +34 628 162 674Original-Content von: Fira de Barcelona, übermittelt durch news aktuell