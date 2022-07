Deka-DividendenStrategie CF A: Wie viel Potenzial schlummert hier?

Deka-DividendenStrategie CF A gelang es vergangene Woche den Kurs weiter anzukurbeln. Der Preis vor einer Woche betrug 147,06 Euro. Heute liegt dieser bei 181,14 Euro. Seither verzeichnete der Fond einen Kursgewinn von 23,17 Prozent. In reellen Zahlen sind dies ganze 34,08 Euro. Wenn sich diese Prozedur der Kursentwicklung wiederholt, so wird der Kurs schnell in Richtung 216er Marke gelangen. Dies… Hier weiterlesen