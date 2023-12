Dehua TB New Decoration Material Aktie: Das muss man erstmal verdauen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Anleger: Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach Analyse unserer Experten hat die Beurteilung von Dehua Tb New Decoration Materials auf sozialen Plattformen ergeben, dass die Kommentare und Ergebnisse überwiegend positiv waren. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Dehua Tb New Decoration Materials angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung wird der Aktie die Einstufung "Gut" zugesprochen, was darauf hindeutet, dass die Stimmung als positiv angesehen wird.

Relative Strength Index (RSI): Um die Dynamik eines Aktienkurses zu beurteilen, kann der prominente Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI für Dehua Tb New Decoration Materials liegt bei 79,69, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beträgt 70,66, was für 25 Tage ebenfalls eine Einstufung als "Schlecht" ergibt. Zusammenfassend führt dies zu einem Gesamtrating von "Schlecht".

Branchenvergleich Aktienkurs: Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -14,51 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus demselben Sektor ("Materialien") liegt Dehua Tb New Decoration Materials um 6,29 Prozent unter dem Durchschnitt (-8,21 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Papier & Forstprodukte" beträgt -8,21 Prozent, und Dehua Tb New Decoration Materials liegt derzeit 6,29 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Dividende: Investoren, die derzeit in die Aktie von Dehua Tb New Decoration Materials investieren, können bei einer Dividendenrendite von 5,35 % einen Mehrertrag von 3,4 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt von Papier & Forstprodukte erzielen. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens höher ausfallen, was zu einer Bewertung als "Gut" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.