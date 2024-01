Dehua TB New Decoration Material Aktie: Ruhe bewahren!

Die technische Analyse der Dehua Tb New Decoration Materials zeigt, dass der aktuelle Kurs von 8,79 CNH um -4,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,32 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich durch eine Analyse starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation frühzeitig erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Dehua Tb New Decoration Materials jedoch deutlich verbessert, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dehua Tb New Decoration Materials liegt bei 15, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Papier & Forstprodukte" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 22 Punkte, was bedeutet, dass Dehua Tb New Decoration Materials momentan als überverkauft eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" und "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Dehua Tb New Decoration Materials aus technischer und fundamentaler Sicht als "Neutral" oder "Gut" eingeschätzt wird.