Dehua TB New Decoration Material Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Der Aktienkurs von Dehua Tb New Decoration Materials verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,51 Prozent, was 6,62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von -7,88 Prozent liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" aufgrund ihrer Unterperformance. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 10,47 CNH lag, während der letzte Schlusskurs bei 8,86 CNH lag, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich ein Rating von "Neutral". Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 38,46, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Neutral" führt. Das Anleger-Sentiment zeigt eine überwiegend positive Stimmung und führt somit zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut".

