Dehua TB New Decoration Material Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Die Aktie von Dehua Tb New Decoration Materials bietet aktuell eine attraktive Dividendenrendite von 5,35 %. Im Vergleich zum Durchschnitt der Branche Papier & Forstprodukte bedeutet dies einen Mehrertrag von 3,46 Prozentpunkten. Die höheren Dividenden des Unternehmens führen zu einer positiven Bewertung der Ausschüttungspolitik, die als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich der Aktie von Dehua Tb New Decoration Materials haben sich in den letzten vier Wochen verschlechtert. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht". Die Reduktion in der Kommunikationsfrequenz deutet darauf hin, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Dehua Tb New Decoration Materials derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 11,03 CNH, was einer Abweichung von -15,87 Prozent vom aktuellen Kurs der Aktie (9,28 CNH) entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 9,72 CNH, was einer Abweichung von -4,53 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Dehua Tb New Decoration Materials aktuell weder überkauft noch -verkauft ist. Sowohl der RSI für 7 Tage (68,7) als auch der RSI für 25 Tage (48) führen zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt erhält die RSI- Bewertung somit ebenfalls die Einstufung als "Neutral".