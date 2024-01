Dehua TB New Decoration Material Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Dehua Tb New Decoration Materials beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 22 Punkte, was auf eine Überverkaufssituation hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 60,19, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Dehua Tb New Decoration Materials bei 8,79 CNH, was -4,77 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -15,32 Prozent liegt. Die Gesamteinschätzung aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume ist daher "Neutral".

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit nur vier Tagen neutraler Einstellung. Insgesamt bewertet die Redaktion die Aktie daher mit einem "Gut" in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

In fundamentalen Kriterien wird das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Dehua Tb New Decoration Materials mit einem Wert von 15 bewertet. Im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche "Papier & Forstprodukte" liegt die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.