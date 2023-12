Dehner und Grillfürst vereinbaren strategische Zusammenarbeit

Bad Hersfeld / Rain am Lech (ots) -Grillfürst wird zukünftig mit einem Shop-in-Shop-Angebot in ausgewählten Dehner Garten-Centern präsent sein. Beide Unternehmen starten eine strategische Zusammenarbeit. Die erste Grillfürst-Filiale in einem Dehner Garten-Center eröffnet am 07.12.2023 in Eichenzell bei Fulda.Zukünftig finden Dehner-Kunden ein umfangreiches Produktangebot rund um das Thema Grillen in ausgewählten Dehner Garten-Centern vor. Dazu haben die beiden marktführenden Unternehmen Grillfürst GmbH und Dehner Gartencenter GmbH & Co. KG eine strategische Zusammenarbeit vereinbart. Grillfürst, Deutschlands größter Grillfachhandel, bietet ein auf den jeweiligen Standort abgestimmtes Produktportfolio in einem Shop-in-Shop-Bereich an. Die Beratung erfolgt durch Fachberater von Grillfürst. So können Kunden von Europas größter Garten-Center-Gruppe Dehner Grillgeräte führender Marken sowie über 200 Zubehörartikel bequem in ihrem Garten-Center vor Ort einkaufen. Darüber hinaus können Grillfürst-Kunden die seit Jahren erfolgreiche Videoberatung direkt aus der jeweiligen Filiale zur Beratung rund um die Produkte nutzen.Joachim Weber, Geschäftsführer von Grillfürst, freut sich auf die neue Zusammenarbeit: "Dehner und Grillfürst leben eine sehr weitgehende und innovative Cross-Channel-Strategie und bieten ihren Kunden ein Einkaufserlebnis über viele verschiedene Kanäle an. Das familiengeführte Unternehmen Dehner ist mein Wunschpartner für diesen neuen strategischen Ansatz." Er ergänzt: "Dehner-Kunden profitieren von einer riesigen Produktauswahl. Die kompetente Fachberatung erfolgt im Garten-Center, die Grillgeräte liefern wir in der Regel aus unserem Zentrallager innerhalb von 24h nach Hause, wenn die Aufträge bis 14:00 Uhr erfasst wurden. Unsere Kunden profitieren zudem bei allen Fragen vor und nach dem Kauf von unserer exzellenten Beratung und unserem erfahrenen Grillfürst-Kundenservice."Für Kunden von Dehner bedeutet diese Kooperation einen Start in ein neues Einkauferlebnis rund um das Thema Grillen. "Mit der Fachkompetenz und der Produktauswahl von Grillfürst bieten wir unseren Kunden in unserem Markt ein Einkaufserlebnis an, wie sie es von den Dehner Garten-Centern gewohnt sind. Unsere Kunden erwarten Fachberatung mit einem umfangreichen Serviceangebot - beide Kundenwünsche erfüllen wir mit dieser Kooperation. Das Konzept ist in der Branche einmalig und wir freuen uns, dieses gemeinsam mit Grillfürst in den nächsten Jahren weiterzuentwickeln", erklärt Oliver Haller, Chief Purchasing Officer (CPO) von Dehner.Die erste Grillfürst-Dehner-Filiale startet am Donnerstag, den 7. Dezember 2023, im Dehner Garten-Center in Eichenzell bei Fulda und hat die führenden Grillmarken im Gepäck: Napoleon, Broil King, Outdoorchef, Monolith und Grillfürst. Am Eröffnungswochenende profitieren Dehner-Kunden von attraktiven Aktionsangeboten. Am Freitag und Samstag gibt es Köstlichkeiten vom Grill und spannende Grillvorführungen.Pressekontakt:Grillfürst GmbHAnsprechpartner: Ralf SurgesE-Mail: rsurges@grillfuerst.dewww.grillfuerst.deMobil: 0049 163 7193844Original-Content von: Grillfürst, übermittelt durch news aktuell