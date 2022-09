Die Degussa Bank AG wird an die Oldenburgische Landesbank (OLB) verkauft

Frankfurt (ots) -- Kaufpreis von 220 Mio. Euro- Die OLB und die Degussa Bank AG ergänzen sich gegenseitig sehr gut- Transaktion soll sich positiv auf die Rentabilität auswirken und die Fähigkeit der übernehmenden OLB stärken, mittelfristig eine Eigenkapitalrendite (nach Steuern) am oberen Ende der angestrebten Spanne zwischen 13 und 15 Prozent zu erreichenDie Oldenburgische Landesbank AG ("OLB") hat eine Vereinbarung über den Kauf der Degussa Bank AG ("Degussa Bank") unterzeichnet. Die geplante Übernahme passt strategisch sehr gut zum profitablen Wachstumskurs der OLB. Der überregionale Retailkundenfokus der Degussa Bank auf Industrie- und Wirtschaftszentren in West- und Süddeutschland ist komplementär zur Kernpräsenz der OLB im Norden Deutschlands.Die Degussa Bank ergänzt mit ihrer innovativen Technologie des digitalen Bank-Shops und ihrem Leistungsspektrum an Partnerunternehmen das Angebot der OLB. Die Degussa Bank bietet Privat- und Geschäftskunden ein breites Angebot an Finanzprodukten. Als einzige Worksite-Bank Deutschlands betreibt sie Bankfilialen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf dem Betriebsgelände ihrer Partnerunternehmen und berät zudem über ihren innovativen digitalen Bank-Shop."Die geplante Übernahme der Degussa Bank ist ein weiterer Meilenstein auf unserem profitablen Wachstumskurs," sagt Stefan Barth, Vorstandsvorsitzender der OLB. "Die Degussa Bank ergänzt unsere Bank hervorragend. Zusammen können wir unser Geschäft deutschlandweit deutlich ausbauen und unser Produktportfolio erweitern. Von der geplanten Übernahme werden Kunden, Mitarbeiter und auch alle weiteren Stakeholder profitieren."Michael Krupp, CEO der Degussa Bank, sagt: "Mit der OLB haben wir den passenden Eigentümer gefunden, der es uns ermöglicht, unser Potenzial auszuschöpfen und unser Geschäft effizienter für die Zukunft aufzustellen. Wir freuen uns darauf, mit den Kolleginnen und Kollegen der OLB zusammenzuarbeiten."Degussa Bank AGDie Degussa Bank AG bietet Finanzdienstleistungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an. Als einzige Worksite-Bank Deutschlands betreibt sie Bankfilialen auf dem Betriebsgelände von Partnerunternehmen und berät zudem über ihren innovativen digitalen Bank-Shop. Strategisch fokussiert sich die Bank auf Worksite Financial Services. Die Leistungspalette wird auf den Bedarf der Kunden des jeweiligen Partnerunternehmens ausgerichtet. Das Frankfurter Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeiter und verfügt über eine Bilanzsumme von rund 6,5 Mrd. Euro.www.degussa-bank.dePressekontakt:Degussa Bank AGArno RackowTheodor-Heuss-Allee 7460486 Frankfurt am MainE-Mail: presse@degussa-bank.deTelefon: 069 / 3600 - 2610Original-Content von: Degussa Bank AG, übermittelt durch news aktuell