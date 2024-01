Definitive Healthcare-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Definitive Healthcare-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 9,46 USD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 9,94 USD, was einem Unterschied von +5,07 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 8,01 USD liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +24,09 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Definitive Healthcare-Aktie beläuft sich auf 29, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, liegt mit 27,59 im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating "Gut".

Die Einschätzungen der Analysten für die Definitive Healthcare-Aktie ergeben eine Gesamtbewertung von "Gut", da 3 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 15,67 USD, was einer erwarteten Entwicklung des Aktienkurses um 57,61 Prozent entspricht.

Bei der Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität war gering, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen war kaum vorhanden und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung der Definitive Healthcare-Aktie als "Schlecht".