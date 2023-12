Definitive Healthcare Aktie: Jubelschreie!

In den letzten zwölf Monaten hat Definitive Healthcare insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", mit 3 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose von 15,67 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 72,73 Prozent, was auf eine "Gut"-Empfehlung hinweist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Definitive Healthcare besonders positiv diskutiert, allerdings war in den letzten ein, zwei Tagen vor allem negative Kommunikation zu beobachten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wurde der Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Definitive Healthcare-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 9,53 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,07 USD liegt. Basierend auf dieser Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Gut"-Bewertung.

Die Veränderungen bei der Stimmungslage und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien deuten auf eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Definitive Healthcare hin. Daher wurde die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-, "Neutral"- und "Schlecht"-Bewertung für Definitive Healthcare basierend auf den verschiedenen Analysen.