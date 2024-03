Definitive Healthcare Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Definitive Healthcare-Aktie wird von Analysten derzeit mit "Gut" bewertet, basierend auf einer "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt aktuell an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die technische Analyse ergibt ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des geringen Kurses im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs. Insgesamt erhält die Definitive Healthcare-Aktie damit ein "Schlecht"-Rating.

