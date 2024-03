Defiance Silver Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Der Aktienkurs von Defiance Silver ist in den letzten 12 Monaten um -31,03 Prozent gesunken. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,84 Prozent gefallen. Das bedeutet, dass Defiance Silver im Branchenvergleich eine Underperformance von -10,2 Prozent aufweist. Im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -20,84 Prozent, wobei Defiance Silver 10,2 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Defiance Silver beträgt aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von Analysten als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Defiance Silver-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 CAD. Der letzte Schlusskurs (0,11 CAD) liegt deutlich darunter (Unterschied -15,38 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" auf dieser Basis führt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 0,11 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (0 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend wird die Defiance Silver-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um Defiance Silver überwiegend positiv sind. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen wurden vor allem positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daher wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Insgesamt ist die Aktie von Defiance Silver bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet.