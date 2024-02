Defiance Silver Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Aktienkurs von Defiance Silver hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,57 Prozent erzielt, was 6,48 Prozent unter dem Durchschnitt (-22,09 Prozent) im Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" weist Defiance Silver eine Unterperformance von 6,48 Prozent auf. Aufgrund dessen wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Defiance Silver-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,1 CAD liegt somit deutlich darunter (Unterschied -23,08 Prozent), was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,12 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (-16,67 Prozent), was zu einer erneuten "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Defiance Silver-Aktie hat einen Wert von 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (53,85) zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für Defiance Silver basierend auf dem RSI.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung ergab die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien, dass in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen vorlagen. Jedoch wurden in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen angesprochen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.