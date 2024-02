Defiance Silver Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Defiance Silver eingestellt waren. Es gab insgesamt acht positive und drei negative Tage, während an drei Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen der letzten ein bis zwei Tage waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Defiance Silver daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes für Defiance Silver festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Gut" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat ebenfalls zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Defiance Silver daher auch auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Defiance Silver-Aktie ein Durchschnitt von 0,13 CAD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,11 CAD (-15,38 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt liegen unter den letzten Schlusskursen, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Defiance Silver daher für die einfache Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 3,58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 3,58) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Defiance Silver-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.