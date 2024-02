Defiance Silver Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Aktienkurse können nicht nur anhand harter Fakten wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Nach Analyse sozialer Plattformen haben unsere Analysten festgestellt, dass die Kommentare zu Defiance Silver überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird der Aktie die Einstufung "Gut" zugewiesen.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zur Aktie bei Defiance Silver derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -3,58 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Defiance Silver liegt bei 40, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 57, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Defiance Silver-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,13 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,1 CAD liegt, was einer Differenz von -23,08 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von 0,12 CAD und einem letzten Schlusskurs von 0,1 CAD (-16,67 Prozent) auf eine negative Entwicklung hin. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.