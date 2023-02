Defense Metals beginnt mit dem Bau einer hydrometallurgischen Pilotanlage: Inbetriebnahme bei SGS Lakefield für März 2023 geplant

Weitere Suchergebnisse zu "SGS":

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -Defense Metals Corp. („Defense Metals" oder das „Unternehmen") (TSXV: DEFN) (OTCQB: DFMTF) (FSE: 35D) freut sich bekannt zu geben, dass der Bau der hydrometallurgischen Pilotanlage begonnen hat und die Inbetriebnahme für die zweite Märzhälfte geplant ist.Craig Taylor, CEO von Defense Metals, erklärte:„Wir freuen uns, diesen wichtigen Meilenstein mit dem Bau und Betrieb der hydrometallurgischen Pilotanlage zu erreichen, die Ende März in Betrieb genommen werden soll. Der Pilotbetrieb wird in zwei Abschnitten durchgeführt und voraussichtlich bis Ende April abgeschlossen sein. Ein erfolgreiches Pilotanlagenprogramm wird für die Fertigstellung des technischen Designs und der Wirtschaftlichkeit der geplanten Vormachbarkeitsstudie unerlässlich sein."Nach dem erfolgreichen Abschluss der Laborflotations- und Säurebeständigkeitsprüfungen im Dezember 2021 ist Defense Metals nun bereit, eine hydrometallurgische Pilotanlage zu bauen. Zu beachten ist, dass die unabhängige vorläufige Wirtschaftlichkeitsbewertung1 auf einem anderen hydrometallurgischen Arbeitsablaufdiagramm, dem Gangue-Leach-Crack-Verfahren, basierte (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 31. März 2022). Nach zahlreichen Labortests entschied sich das Unternehmen jedoch für die Erprobung des weniger komplexen „Acid-Bake"-Verfahrens, das in den ersten Tests bessere Gewinnungsraten erzielt hat, Industriestandard ist und das Potenzial für eine bessere Wirtschaftlichkeit hat.Ziel der Pilotanlage ist es, in größerem Maßstab und im Dauerbetrieb die Aufbereitung von Flotationskonzentrat aus Wicheeda zur Gewinnung von Seltenerdmetallen unter Verwendung des sogenannten Acid-Bake-Flowsheets zu demonstrieren, um die Qualität des Projekts zu bestätigen und die für die Vormachbarkeitsstudie erforderlichen Daten zu sammeln.Die Pilotanlage wird so konfiguriert sein, dass sie ein hochreines Seltenerd-Präzipitat produziert, das als Ausgangsmaterial für eine Separationsanlage geeignet ist. Die in der Pilotanlage hergestellten Proben werden auch an potenzielle Endverbraucher zur Produktentwicklung und -qualifizierung weitergegeben.MethodikDie Anlage wird bei SGS in Lakefield, Ontario, gebaut und wird in zwei Abschnitten etwa zwei Wochen lang laufen. Die Anlage wird mit etwa 600 kg Mineralkonzentrat beschickt, das aus einer Flotations-Pilotanlage stammt, die mit einer Großprobe aus der Lagerstätte Wicheeda betrieben wird.Qualifizierter SachverständigerDie wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung, die sich auf das Seltenerdprojekt Wicheeda beziehen, wurden von John Goode, P. Eng., einem Metallurgie-Berater des Unternehmens, der eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 ist und die technischen Informationen bezüglich der Metallurgie in dieser Pressemitteilung bereitgestellt hat, geprüft und genehmigt. Kristopher J. Raffle, P.Geo. (BC), einer der Geschäftsführer des Unternehmens, ist der qualifizierte Sachverständige gemäß National Instrument 43-101 für die Informationen zu den Ressourcen in dieser Pressemitteilung.Informationen zur Seltenerden-Lagerstätte WicheedaDas zu 100 % im Besitz von Defense Metals befindliche 4.262 Hektar große Seltenerden-Lagerstätte Wicheeda befindet sich etwa 80 km nordöstlich der Stadt Prince George (rund 77.000 Einwohner) in der kanadischen Provinz British Columbia. Die Seltenerden-Lagerstätte Wicheeda ist über allwettertaugliche Schotterstraßen leicht zugänglich und liegt in der Nähe von Infrastrukturen wie Wasserkraftübertragungsleitungen und Gaspipelines. Die nahe gelegene Canadian National Railway und wichtige Autobahnen ermöglichen einen einfachen Zugang zu den Hafenanlagen in Prince Rupert, dem nächstgelegenen großen nordamerikanischen Hafen zu Asien.Der technische Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA") des Seltenerden-Projekts Wicheeda aus dem Jahr 2021 ergab einen soliden Nettogegenwartswert nach Steuern (NPV mit 8 % Abschlag) von 517 Millionen Dollar und einen internen Zinsfuß von 18 %.1. Dieser Bericht legte einen Tagebaubetrieb mit einem Abraumverhältnis von 1,75:1 (Abraum-Erz-Verhältnis) zugrunde, der einen Verarbeitungsdurchsatz von 1,8 Mtpa (Millionen Tonnen pro Jahr) und eine durchschnittliche Jahresproduktion von 25.423 Tonnen Seltenerdoxid über eine Lebensdauer der Mine von 16 Jahren vorsah. Ein anfängliches Abraum-Erz-Verhältnis von 0,63:1 im Tagebau würde den raschen Zugang zu einer höhergradigen Oberflächenmineralisierung im ersten Jahr und eine Amortisierung des Anfangskapitals von 440 Millionen Dollar innerhalb von fünf Jahren ermöglichen.Informationen zu Defense Metals Corp.Defense Metals Corp. ist ein Mineralexplorations- und -erschließungsunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralvorkommen mit Metallen und Elementen konzentriert, die üblicherweise in den Märkten für elektrische Energie, in der Verteidigungsindustrie, der Staatssicherheit und bei der Herstellung von Technologien für grüne Energie verwendet werden. Dazu gehören beispielsweise Seltenerdmagnete, die in Windturbinen und in Permanentmagnetmotoren für Elektrofahrzeuge eingesetzt werden. Defense Metals ist zu 100 % Eigentümer der Seltenerden-Lagerstätte Wicheeda in der Nähe von Prince George in der kanadischen Provinz British Columbia. Defense Metals Corp. wird in Kanada unter dem Kürzel DEFN an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten unter DFMTF an der OTCQB und in Deutschland an der Frankfurter Börse unter 35D gehandelt.Weitere Informationen erhalten Sie bei:Todd Hanas, Bluesky Corporate Communications Ltd.Vice President, InvestorenkontaktTel.: (778) 994 8072E-Mail: todd@blueskycorp.caWeder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.Warnhinweis zu zukunftsgerichteten AussagenDiese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen" im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, die unter anderem Aussagen über die Weiterentwicklung der Seltenerden-Lagerstätte Wicheeda, die Inbetriebnahme und den Abschluss der hydrometallurgischen Pilotanlage, einschließlich des voraussichtlichen Zeitplans und der zu erwartenden Ergebnisse und Resultate, die Pläne des Unternehmens für seine Seltenerden-Lagerstätte Wicheeda, die zu erwartenden Ergebnisse und Resultate, den Abschluss der vorläufigen Machbarkeitsstudie, die technischen, finanziellen und geschäftlichen Aussichten des Unternehmens, sein Projekt und andere Angelegenheiten enthalten können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, sondern auf Ereignisse oder Entwicklungen, die das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Auch wenn das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, bieten diese Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die genannten Aussagen und Informationen beruhen auf zahlreichen Annahmen in Bezug auf gegenwärtige und zukünftige Geschäftsstrategien und das Umfeld, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, einschließlich des Preises für Seltenerdmetalle, der voraussichtlichen Kosten und Ausgaben, der Fähigkeit, seine Ziele zu erreichen, dass sich die allgemeinen geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen nicht wesentlich nachteilig verändern werden und dass Finanzmittel bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen verfügbar sein werden. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, einschließlich der Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Ergebnissen aus Exploration und Metallurgie, Risiken in Bezug auf die inhärente Ungewissheit von Explorations- und Erschließungsarbeiten und Kostenschätzungen, das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben sowie jene anderen Risiken, die im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com angegeben sind. Auch wenn die Geschäftsleitung des Unternehmens diese Einschätzungen und Annahmen für angemessen hält, unterliegen sie naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen und aufsichtsrechtlichen Unwägbarkeiten und Risiken. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmitteln sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage, ungünstige Wetter- und Klimabedingungen, das Versäumnis, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen, Zulassungen und Ermächtigungen aufrechtzuerhalten oder zu erhalten, das Versäumnis, die Akzeptanz der Gemeinschaft (einschließlich der First Nations) aufrechtzuerhalten, Risiken im Zusammenhang mit unvorhergesehenen betrieblichen Schwierigkeiten (einschließlich des Versagens von Anlagen oder Verfahren, die nicht gemäß den Spezifikationen oder Erwartungen funktionieren, Kosteneskalation, Nichtverfügbarkeit von Personal, Material und Ausrüstung, behördliche Maßnahmen oder Verzögerungen bei der Erteilung behördlicher Genehmigungen, Arbeitsunruhen oder andere Arbeitskampfmaßnahmen sowie unvorhergesehene Ereignisse im Zusammenhang mit Gesundheit, Sicherheit und Umweltfragen), Risiken im Zusammenhang mit ungenauen geologischen, metallurgischen und technischen Annahmen, dem Preisverfall von Seltenerden, den Auswirkungen von Covid-19 oder anderen Viren und Krankheiten auf die Betriebsfähigkeit des Unternehmens, der Unfähigkeit, die Auswirkungen von COVID-19 auf das Geschäft des Unternehmens vorherzusagen und ihnen entgegenzuwirken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, die Auswirkungen von COVID-19 auf die Rohstoffpreise, die Bedingungen auf den Kapitalmärkten, Beschränkungen der Arbeitskräfte und des internationalen Reiseverkehrs und der Lieferketten, den Verlust von wichtigen Mitarbeitern, Beratern oder Direktoren, Kostensteigerungen, verzögerte Ergebnisse, Rechtsstreitigkeiten und die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Gegenparteien. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.____________________________1 Die unabhängige vorläufige wirtschaftliche Bewertung für das SeltenerdprojektWicheeda, British Columbia, Kanada, datiert vom 6. Januar 2022, mit einemGültigkeitsdatum vom 7. November 2021, und erstellt von SRK Consulting (Canada)Inc., wurde unter dem Emittentenprofil von Defense Metals Corp. auf SEDAR(www.sedar.com) veröffentlicht.View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/defense-metals-beginnt-mit-dem-bau-einer-hydrometallurgischen-pilotanlage-inbetriebnahme-bei-sgs-lakefield-fur-marz-2023-geplant-301754817.htmlOriginal-Content von: Defense Metals Corp., übermittelt durch news aktuell