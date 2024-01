Defense Metals Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten zwei Wochen wurde über Defense Metals in den sozialen Medien besonders positiv diskutiert, wobei an sieben Tagen die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt war. An vier Tagen dominierte hingegen die negative Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen waren es jedoch vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Defense Metals auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Defense Metals verläuft derzeit bei 0,22 CAD. Da der Aktienkurs selbst bei 0,195 CAD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -11,36 Prozent aufgebaut hat, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage derzeit ein Niveau von 0,18 CAD erreicht, was einer Differenz von +8,33 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Defense Metals-Aktie beträgt derzeit 43 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 42,86 keine Über- oder Unterkauft-Situation an und führt somit ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich jedoch nicht signifikant verändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Defense Metals-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.