Defence Therapeutics Registered (A) Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Defence Therapeutics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 69, während der RSI der letzten 25 Handelstage bei 51,49 liegt. Insgesamt liefert die RSI-Analyse ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit grünen Werten an sechs Tagen und neutralen Diskussionen an einem Tag. In den letzten Tagen gab es verstärkt positive Themen über das Unternehmen. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Defence Therapeutics-Aktie unter dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt. Der letzte Schlusskurs liegt bei 2,76 CAD, was einer Abweichung von -12,66 Prozent entspricht. Für den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der Schlusskurs nahe dem Durchschnitt bei 2,7 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Defence Therapeutics in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen ebenfalls nicht signifikant. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bewertet.