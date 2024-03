Defama Deutsche Fachmarkt Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Aktienwert "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt und dient der technischen Analyse. Bei Defama wurde der 7-Tage-RSI auf 83,33 Punkte festgelegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI25 auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt Defama langfristig eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Anhand von Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien wurde festgestellt, dass in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Defama gesprochen wurde, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt.

Die technische Analyse ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Defama bei 22,78 EUR verläuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 24,9 EUR, was einen Abstand von +9,31 Prozent aufweist. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 25,25 EUR angenommen und entspricht einer aktuellen Differenz von -1,39 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut" auf Basis der technischen Analyse.