Defama Deutsche Fachmarkt Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Für die Defama-Aktie zeigt der 7-Tage-RSI einen Wert von 83,33 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis hingegen zeigt einen neutralen Wert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv für Defama. Die Mehrheit der Anleger ist aktuell ebenfalls positiv eingestellt, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt die 200-Tage-Linie eine positive Bewertung, während der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein neutral-Signal liefert. Insgesamt ergibt sich auf Basis dieser Analyse eine "Gut"-Bewertung für Defama.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich bei Defama eine unterdurchschnittliche Aktivität und eine negative Veränderung der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.