Defama Deutsche Fachmarkt Aktie: Hammer Entwicklung!

Die Stimmung für Defama hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat ebenfalls abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Unsere Analysten haben die Stimmung in sozialen Medien untersucht und festgestellt, dass die Kommentare größtenteils positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Allerdings wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als "Gut" bewertet, da sie überverkauft ist.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Defama-Aktie als "Gut"-Signal betrachtet, da sie sich mit +12,33 Prozent über dem GD200 befindet. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 21,79 EUR auf ein "Gut"-Signal hin, da der Abstand zum Durchschnitt der letzten 50 Tage bei +12,44 Prozent liegt. Somit wird der Kurs der Defama-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.