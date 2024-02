Defama Deutsche Fachmarkt Aktie: Eine Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "IQE":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Defama jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung für Defama erfolgt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Defama von den überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders negativ bewertet. Unsere Redaktion kommt nach Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen zu dem Schluss, dass überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 52,63, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 42,03, was ebenfalls eine Einstufung als "Neutral" für 25 Tage zur Folge hat. Zusammen ergibt sich dadurch ein Rating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Defama bei 22,35 EUR liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 25,5 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +14,09 Prozent. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 24,67 EUR, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Zusammen ergibt sich daraus die Gesamtnote "Gut".