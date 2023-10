Deere erwartet im 3. Quartal Umsatz- und Gewinnsteigerung: Analyse, Prognose und Aktienperformance

In weniger als zwei Monaten wird das Unternehmen Deere mit Sitz in Moline, USA, seinen Geschäftsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre an Umsatz- und Gewinnzahlen erwarten? Und wie hat sich die Deere-Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Veröffentlichung der Quartalszahlen steht kurz bevor und alle Augen sind auf Deere gerichtet. Laut aktuellen Analysen wird erwartet, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Umsatzanstieg verzeichnet. Im dritten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 13,44 Mrd. EUR und jetzt wird mit einem Anstieg um +9,60% auf 13,58 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +33,10% auf 2,39 Mrd. EUR steigen.

Für das gesamte Geschäftsjahr sind die Analysten optimistisch gestimmt. Der Umsatz soll um +16,90% steigen und der Gewinn um +45,40% auf...