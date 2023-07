Deere: Potenzial von 9,13% dank Kursziel von 403,89 EUR

Die Aktie des amerikanischen Herstellers Deere wurde durch Experten als unterbewertet eingestuft. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 403,89 EUR – eine Differenz von +9,13% zum derzeitigen Kurs.

• Deeres Aktienwert fiel am 03.07.2023 um -0,41%

• Bankanalysten gehen davon aus, dass das wahre Kursziel bei 403,89 EUR liegt

• Der Guru-Rating für Deere ist aktuell auf dem Wert von 4.11

Die vergangenen Handelstage an den Finanzmärkten zeigen ein leicht negatives Bild in Bezug auf die Entwicklung der Aktie: In fünf Tagen sank diese um -1,16%. Doch dies spiegelt nicht die optimistische Einschätzung seitens mehrerer Analysten wider.

Aktuell bewerten insgesamt 28 Analysten die Situation und stufen dabei die Aktie unterschiedlich ein: Von einem starken Kauf (13), über einen eher moderaten Kauf (5) bis hin zu einer neutralen Haltung...