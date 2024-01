Deere Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 normiert. Bei Deere & liegt der RSI bei 68, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, beläuft sich auf 40,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Neutral".

Die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen konnte bei Deere & eine Verbesserung der Stimmungslage festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Deere & beträgt 1,45 Prozent und liegt damit 15,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite wird anhand des aktuellen Aktienkurses berechnet.

Die Meinungen und Stimmungen rund um den Titel Deere & in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen der Anleger. In den letzten Wochen haben sich insgesamt positive Meinungen und Themen rund um den Wert gehäuft, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Zudem konnten zwei positive Handelssignale ermittelt werden, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Deere & bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Gut" bewertet ist.