Deere Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Dividendenrendite von Deere & beträgt derzeit 1,45 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,95 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Deere & eine Performance von -5,48 %, während ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 2311,69 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -2317,17 % im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag Deere & 1392,19 % unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an drei Tagen von positiven Themen geprägt war und an 11 Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Deere & gesprochen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) von Deere & liegt bei 66,1, was als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 35, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie eine Einstufung als "Neutral".