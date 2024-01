Deere Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Stimmung und das Interesse an Deere & in den sozialen Medien haben in letzter Zeit zu einer gemischten Bewertung geführt. Die Diskussionen über das Unternehmen deuteten auf eine überwiegend negative Einstellung hin, jedoch waren die neuesten Nachrichten überwiegend positiv. Dies führte zu einer neutralen Einschätzung der Anlegerstimmung.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird Deere & als unterbewertet angesehen, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen niedriger ist. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Die Analysten sind größtenteils positiv gestimmt, da von insgesamt 14 Bewertungen in den letzten zwölf Monaten 12 als "Gut" eingestuft wurden. Auch die durchschnittliche Empfehlung für die Aktie aus dem letzten Monat ist "Gut". Die Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 19,19 Prozent steigen könnte, was zu einer positiven Empfehlung führt.

Insgesamt erhalten die Analysten Deere & somit eine positive Einschätzung.