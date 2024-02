Deere Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Aktienkurs von Deere & im Vergleich zur Industriebranche zeigt eine Rendite von -4,86 Prozent, was mehr als 239 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur Maschinenbranche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 389,17 Prozent erzielt hat, liegt Deere & mit 394,03 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein „Schlecht“-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Deere & mit einem Wert von 58,18 derzeit als „Neutral“ eingestuft wird. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 54, was ebenfalls als „Neutral“ eingestuft wird.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung anhand des gleitenden Durchschnitts ergibt, dass der letzte Schlusskurs von Deere & (389,39 USD) auf ähnlichem Niveau wie der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (390,91 USD) liegt, was zu einer „Neutral“-Bewertung führt. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (385,86 USD), was auch zu einem „Neutral“-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Deere & mit 1,54 Prozent eine Rendite auf, die 15,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft wird und eine „Schlecht“-Bewertung erhält.