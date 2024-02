Deere Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post AG":

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) von Deere & derzeit bei 390,58 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 357,29 USD liegt und somit einen Abstand von -8,52 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 386,14 USD, was einer Differenz von -7,47 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Rating basierend auf beiden Zeiträumen.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses hat Deere & in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,64 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Maschinen"-Branche im Durchschnitt um 408,09 Prozent gestiegen, was einer Underperformance von -423,73 Prozent für Deere & entspricht. Im "Industrie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 244,53 Prozent, wobei Deere & 260,17 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt die Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Auf fundamentaler Ebene beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit 15,57 und liegt somit 53 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 33. Dies deutet auf eine Unterbewertung der Aktie hin, weshalb Deere & in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für Deere & 1,54 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (1,5) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Deere & von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

