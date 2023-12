Deere Aktie: Enormes Potenzial ....

Die Aktie von Deere & wird derzeit fundamental betrachtet und mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,57 bewertet. Dies liegt 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Maschinen von 30,62 und signalisiert eine Unterbewertung. Daher erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie von Deere & haben sich laut einer Analyse in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet auf ein gestiegenes Interesse hin, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Gut" bewertet wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite schneidet Deere & im Vergleich zur Branche Maschinen mit 1,45 % etwas schlechter ab, was zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Deere &-Aktie zeigt einen Wert von 19,33 für den RSI7 und 41,91 für den RSI25. Dies führt zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.