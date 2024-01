Deere Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse der Deere & zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 390,98 USD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Neutral", da der Aktienkurs bei 399,87 USD liegt, was einem Abstand von +2,27 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage bei 375,72 USD, was einer Differenz von +6,43 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Deere & eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Hingegen wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was zu einer insgesamt "Gut"-Rating auf dieser Stufe führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 37,67 Punkten, was darauf hindeutet, dass Deere & weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich (Wert: 37,1), was zu einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25 führt. Zusammen ergibt dies ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In fundamentalen Kriterien betrachtet liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Deere & bei 15, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 31,3 als unterbewertet angesehen werden kann. Somit erhält Deere & eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.