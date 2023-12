Deere Aktie: Bestätigung für den Knaller!

Die Deere &-Aktie wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt 14 Mal bewertet. Davon wurden 12 Einstufungen als "Gut" und 2 als "Neutral" bewertet. Keine der Bewertungen fiel dabei in die Kategorie "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Im zurückliegenden Monat gab es 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als "Neutral" einstuft. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 482 USD, was einem potenziellen Anstieg um 22,35 Prozent vom letzten Schlusskurs (393,94 USD) entspricht. Somit ergibt sich eine Gesamtempfehlung der Analysten von "Gut" für die Deere &-Aktie.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen vorwiegend positive Diskussionen über Deere & geführt. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die Diskussion von negativen Themen dominiert wurde. In den letzten ein bis zwei Tagen hat sich das Interesse der Anleger jedoch vor allem auf negative Themen verlagert. Basierend auf diesem Stimmungsbild wird der Deere &-Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung gegeben. Tiefgehende Analysen der Kommunikation zeigen jedoch hauptsächlich positive Signale, wodurch die Deere &-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentimentsbarometer erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können das Anleger-Sentiment verstärken oder beeinflussen. Bei Deere & wurde eine starke Diskussionsaktivität festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt zudem eine positive Tendenz, was zu einem insgesamt "Gut" Stimmungsbild für die langfristige Entwicklung der Aktie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese für Deere & derzeit bei 1,45 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnittswert von 1,5 Prozent für diese Aktie liegt. Daher erhält Deere & in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.