Deep Yellow-Anleger wird’s freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachten wir den RSI der Deep Yellow-Aktie in den letzten 7 Tagen: Der aktuelle Wert beträgt 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ihm ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und bestätigt, dass Deep Yellow auf langfristiger Basis ebenfalls überverkauft ist (Wert: 28,86). Auch hier wird dem Wertpapier ein "Gut"-Rating zugewiesen. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Deep Yellow.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz, also die Kommunikation im Netz, eine Rolle. In den vergangenen Monaten hat die Diskussionsintensität zur Deep Yellow-Aktie die übliche Aktivität im Netz gezeigt, weshalb sie für diesen Faktor als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist laut Messung kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung für Deep Yellow.

Die technische Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ergibt, dass Deep Yellow derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,97 AUD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (1,61 AUD) um +65,98 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,21 AUD deutet auf eine Abweichung von +33,06 Prozent hin, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Deep Yellow somit mit "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über Deep Yellow in den sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen insgesamt positive Meinungen über den Titel überwiegen. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Daraus ergibt sich die Einschätzung, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft werden kann. Zusammenfassend ist die Redaktion somit der Auffassung, dass die Aktie von Deep Yellow bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.