Deep Yellow Aktie: In selten guter Lage!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Deep Yellow-Aktie, ergibt sich ein aktueller Wert von 17. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage bestätigt die Überverkauft-Situation (Wert: 27,08), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Gut"-Rating für Deep Yellow.

Im Bereich Sentiment und Buzz zeigt sich bei Deep Yellow in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes. Dies wird anhand des Feedbacks in den sozialen Medien gemessen. Hierbei wurde eine Tendenz zu negativen Themen festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. In Bezug auf die Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führt. Zusammenfassend erhält Deep Yellow daher für dieses Kriterium eine "Schlecht"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Deep Yellow-Aktie von 1,68 AUD mit einer Entfernung von +73,2 Prozent vom GD200 (0,97 AUD) ein "Gut"-Signal liefert. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liefert mit einem Kurs von 1,2 AUD ein "Gut"-Signal, da der Abstand +40 Prozent beträgt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Bewertung für den Kurs der Deep Yellow-Aktie, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Zusätzlich zu harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. In diesem Fall haben unsere Analysten die Stimmung in den sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Deep Yellow aufgegriffen. Somit erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Stimmung rund um Deep Yellow als "Gut" eingestuft werden muss.