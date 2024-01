Deep Yellow Aktie: Was soll die Aufregung?

Derzeit zeigt sich eine eher negative Stimmung rund um die Aktie von Deep Yellow, wie aus der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung hervorgeht. Die Aktivität im Netz ist schwach, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung gering, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Deep Yellow in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Ein weiterer Blickpunkt ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Mit einem RSI-Niveau von 25 erhält die Deep Yellow die Einstufung "Gut". Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich damit die Gesamteinschätzung auf "Gut".

In Bezug auf die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien zeigt sich eine insgesamt neutrale Haltung. Die Diskussionen der letzten Wochen erbrachten weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Deep Yellow derzeit um -5,22 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Gut", da die Distanz zum GD200 sich auf +25,29 Prozent beläuft. Insgesamt ergibt sich damit eine charttechnische Einschätzung für die beiden Zeiträume als "Neutral".