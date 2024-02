Deep Yellow Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, misst die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Spanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Deep Yellow liegt bei 82,26, was auf eine überkaufte Situation hinweist und eine "Schlecht" Bewertung ergibt. Der RSI25, mit einem Berechnungszeitraum von 25 Tagen, bewegt sich bei 61, was als Indikator für eine neutrale Situation gilt und daher ein "Neutral" Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Aktie von Deep Yellow eine erhöhte Aktivität in der Diskussion im Netz. Daher wird ihr in diesem Bereich eine "Gut" Bewertung zugesprochen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral" Einstufung führt. Insgesamt erhält Deep Yellow daher ein Gesamturteil von "Gut".

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Deep Yellow mit 1,27 AUD derzeit -3,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einstufung als "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Bewertung jedoch als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +22,12 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Auch die weichen Faktoren wie die Stimmung der Anleger spielen eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen für Deep Yellow untersucht und festgestellt, dass die Kommentare neutral waren. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Neutral". Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Deep Yellow in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.