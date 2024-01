Deep Yellow Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Deep Yellow diskutiert, wie aus dem Anleger-Sentiment hervorgeht. An sieben Tagen überwogen dabei vor allem positive Themen, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt erhält Deep Yellow auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Deep Yellow als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für den RSI7 ergibt sich ein Wert von 44,44, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, und für den RSI25 ein Wert von 46,77, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Auch die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung lassen interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild von Deep Yellow zu. Die Aktie hat in diesem Zusammenhang nur eine schwache Aktivität im Netz hervorgebracht, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was eine Einschätzung als "Neutral"-Wert bedeutet. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Deep Yellow in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Deep Yellow bei 0,89 AUD liegt, während der aktuelle Kurs bei 1,14 AUD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +28,09 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 1,13 AUD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" klassifiziert. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Gut" für Deep Yellow.