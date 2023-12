Deep Yellow Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Die Deep Yellow-Aktie wird derzeit charttechnisch analysiert. Der aktuelle Kurs von 1,125 AUD liegt 29,31 Prozent über dem GD200 (0,87 AUD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 1,16 AUD, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand -3,02 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage nimmt.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Deep Yellow wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Laut Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen aus den sozialen Medien lässt sich die Anleger-Stimmung insgesamt als "Schlecht" einstufen.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index (RSI), beurteilt die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI der Deep Yellow liegt bei 2,94, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung rund um Aktien verstärken oder verändern. Bei Deep Yellow wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit und eine negative Rate der Stimmungsänderung festgestellt, was insgesamt zu einer "Neutral" und langfristig zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.