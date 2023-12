Deep Yellow Aktie: Füße still halten!

Basierend auf dem Relative Strength Index (RSI) wird die Deep Yellow-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie für verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert der Deep Yellow-Aktie liegt bei 76,92, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 58,86, was eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Ranking auf der Basis des Relative Strength Indikators.

Die charttechnische Analyse anhand des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Deep Yellow-Aktie der letzten 200 Handelstage ergibt einen Wert von 0,86 AUD. Dies liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 0,985 AUD (+14,53 Prozent), wodurch die Aktie als "Gut" bewertet wird. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so beträgt dieser 1,18 AUD, was zu einem Wert unter dem letzten Schlusskurs (-16,53 Prozent) führt. Somit erhält die Aktie auf kurzfristiger Basis eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Deep Yellow-Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In den letzten Wochen zeigte sich ein deutlich negativer Trend im Stimmungsbild bei Deep Yellow. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen aufzeigten. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Die Anzahl der Beiträge und die Diskussion über das Unternehmen waren jedoch höher, was eine "Gut"-Bewertung für die Aufmerksamkeit generiert. Zusammenfassend erhält Deep Yellow daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Ebene.

Die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in den sozialen Medien ergab, dass die Anleger die Deep Yellow-Aktie in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral bewerteten. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Insgesamt ergibt die Analyse damit eine "Neutral"-Einstufung für die Deep Yellow-Aktie auf Basis des RSI, der charttechnischen Entwicklung, dem Sentiment und der Anleger-Stimmung.